Бригаду «Россетей» под Курском обстреляли типичными для США и ФРГ боеприпасами

Химические боеприпасы, которыми ВСУ обстреливали бригаду «Россетей» в Курской области, имеют характерные для вооружений США и Германии отличия. На это указал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в комментарии телеканалу «Звезда» .

Он подчеркнул, что сейчас военные проводят расследование по факту использования запрещенного оружия при атаках украинских боевиков в Курской области.

«Боеприпасы были в дымовом снаряжении, оно характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка. Есть вопросы по дополнительным веществам, которые там были», — заявил Кириллов.

Генерал-лейтенант добавил, что это не первый случай использования химического оружия украинскими боевиками, которые они получили от стран Запада.

Кириллов пояснил, что в ходе проведения специальной военной операции зафиксированы случаи использования химических соединений, которые фашисты использовали в газовых камерах концлагерей.

«Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в США. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и этого не производила никогда», — отметил он.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что все собранные пробы и материалы расследований военные передали в Организацию по запрещению химического оружия, но реакции оттуда не последовало.

Об использовании украинскими боевиками химического оружия в Курской области на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он пояснил, что речь идет об обстреле Беловского района, где под огонь попала бригада «Россетей». По словам Смирнова, после атаки отравились сотрудники полиции и глава сельсовета, которые укрылись в здании РОВД.