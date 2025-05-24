Прилеты БПЛА повредили емкости с кислотой на предприятии под Тулой

Миляев: в Новомосковске есть повреждения емкости с кислотой после атаки БПЛА

Атаки украинских беспилотников по предприятию в Новомосковске повредили емкости с кислотой. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

«В ходе работы оперативных служб на предприятии в Новомосковске обнаружили повреждения емкости с кислотой. На месте работают лаборатории Роспотребнадзора», — написал он.

Миляев уточнил, что пробы воздуха не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

«По моему поручению на месте происшествия в Новомосковске работает первый заместитель Михаил Пантелеев. Ситуация на контроле», — добавил глава региона.

Ранее стало известно, что в результате атак БПЛА на предприятии в Новомосковске повреждения получил трубопровод с природным газом. Три человека пострадали, их отправили в больницу. Кроме того, незначительные повреждения при падении обломков беспилотников получили несколько частных домовладений в Кимовском районе.