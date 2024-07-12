«Прилетело знатно». ВС России уничтожили цех ВСУ по производству «бандеромобилей»

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ликвидировали объект ВСУ по производству пикапов

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России нанесли удар по объекту в Константиновке, где ВСУ ремонтировали и оборудовали пикапы установками для крепления пулеметов и малокалиберных автоматических пушек. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Константиновка, Донбасс. Прилетело в СТО (станцию технического обслуживания — прим. ред.), где ремонтировали и оборудовали турелями пикапы, превращая их в бандеромобили. <…> Прилетело знатно», — сказал он.

Ранее Лебедев рассказал, что Вооруженные силы Украины из Николаевской и Херсонской областей перебросили регулярные армейские части, а вместо них прислали заключенных, в том числе женщин.

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