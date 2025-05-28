Прилепин раскрыл, когда может закончиться СВО
Захар Прилепин допустил, что спецоперация может продолжаться до 12 лет
Писатель Захар Прилепин не исключил того, что спецоперация на Украине может затянуться более чем на десятилетие. Свои доводы в поддержку такого тезиса он высказал в эфире радиостанции kp.ru.
Украина и Россия возобновили прямой диалог весной 2025 года, впервые за несколько лет. После встречи в Стамбуле глава российской делегации говорил, что в целом удовлетворен ходом переговоров.
Прилепин, писатель и офицер Росгвардии, полагает, что такие переговоры к завершению конфликта не приведут. Он уверен, что диалог, скорее, пройдет по сценарию прошлых лет, не приблизив стороны к миру.
Ожидать сиюминутного прогресса, по мнению писателя Прилепина, обществу не стоит — поскольку прецеденты прошлых лет показывают, что подобные процессы не приводят к реальным изменениям на линии соприкосновения.
Также Захар Прилепин считает необходимым контроль России над Одессой, Николаевом, Харьковской и Сумской областями. Таким образом российская сторона сможет повысит уровень защищенности своих территорий, а заодно значительно сократит экономические ресурсы Украины.
«Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — резюмировал Прилепин.
После встречи в Стамбуле Россия и Украина договорились прописать свои видения вероятного завершения конфликта. В среду, 27 мая, такой документ передала США украинская сторона.