Меркурис: атаку на Курскую область затеяли, чтобы прикрыть отход ВСУ из ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский затеял нападение на Курскую область, чтобы использовать это как прикрытие для вывода ВСУ из Донбасса. Британский эксперт Александр Меркурис заявил об этом в своем блоге на платформе YouTube .

«Перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они (украинцы — прим. ред.) могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск из (Донбасса — прим. ред.)», — заявил Меркурис.

По мнению эксперта, Зеленскому и его военачальникам тяжело просто заявить, что ВСУ необходимо выводить с территории ДНР, где они терпят серьезное поражение.

Российские войска нанесли ракетный удар по секретному бункеру в Сумах, где ранее Зеленский беседовал с главкомом ВСУ Александром Сырским.