«Прикрытие». Меркурис раскрыл «план» Зеленского по курской операции

Меркурис: атаку на Курскую область затеяли, чтобы прикрыть отход ВСУ из ДНР

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский затеял нападение на Курскую область, чтобы использовать это как прикрытие для вывода ВСУ из Донбасса. Британский эксперт Александр Меркурис заявил об этом в своем блоге на платформе YouTube.

«Перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они (украинцы — прим. ред.) могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск из (Донбасса — прим. ред.)», — заявил Меркурис.

По мнению эксперта, Зеленскому и его военачальникам тяжело просто заявить, что ВСУ необходимо выводить с территории ДНР, где они терпят серьезное поражение.

Российские войска нанесли ракетный удар по секретному бункеру в Сумах, где ранее Зеленский беседовал с главкомом ВСУ Александром Сырским.

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