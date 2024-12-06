Лавров: Запад прикрыл срыв переговоров РФ и Украины провокацией в Буче

Запад решил прикрыть срыв переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года провокацией в Буче, о которой они предпочитают не вспоминать. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, европейские политики, включая тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, повлияли на продолжение конфликта.

Российский министр напомнил, что глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Давид Арахамия утверждал, что именно Джонсон велел киевскому режиму продолжать борьбу.

Лавров подчеркнул, что события в Буче больше не интересны политикам, чиновникам ООН и журналистам. МИД РФ неоднократно призывал установить имена погибших, но ответа так и не было.

Министр также заявил, что официально Россия не ведет войну с Соединенными Штатами. Однако некоторые эксперты назвали происходящее на Украине гибридным конфликтом.