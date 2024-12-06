Прикрыли Бучей. Лавров рассказал о срыве переговоров с Украиной в 2022 году
Лавров: Запад прикрыл срыв переговоров РФ и Украины провокацией в Буче
Запад решил прикрыть срыв переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года провокацией в Буче, о которой они предпочитают не вспоминать. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По его словам, европейские политики, включая тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, повлияли на продолжение конфликта.
Российский министр напомнил, что глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Давид Арахамия утверждал, что именно Джонсон велел киевскому режиму продолжать борьбу.
Лавров подчеркнул, что события в Буче больше не интересны политикам, чиновникам ООН и журналистам. МИД РФ неоднократно призывал установить имена погибших, но ответа так и не было.
Министр также заявил, что официально Россия не ведет войну с Соединенными Штатами. Однако некоторые эксперты назвали происходящее на Украине гибридным конфликтом.