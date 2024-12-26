Прихожане московского храма разработали новую систему РЭБ для фронта

Прихожане одного из московских храмов разработали собственную систему радиоэлектронной борьбы для российских военных в зоне СВО. Об этом сообщил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Илья Кузьменков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Разобрались с оборудованием, как улучшить, развить, появилась собственная разработка, приходская — называется „Набат“», — рассказал он.

По словам представителя Русской православной церкви, этот храм и ранее отправил на фронт большое количество средств радиоэлектронной борьбы, а другие приходы — гуманитарную помощь, а также маскировочные сети и другие средства защиты.

Ранее патриарх Кирилл поблагодарил российских ученых за создание баллистической ракеты «Орешник». По его словам, этот вид вооружения стал «стоп-машиной».