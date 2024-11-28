Патриарх Кирилл назвал систему «Орешник» стоп-машиной

Патриарх Кирилл назвал ракетную систему «Орешник» стоп-машиной и поблагодарил российских ученых за ее создание. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Нужно благодарить наших ученых <…>, которые создают невероятное оружие, фантастическое оружие, вводя в недоумение и какой-то кошмар тех западных стратегов, которые думают военной силой одолеть Россию», — заявил глава Русской православной церкви.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что все попадающее в эпицентр взрыва от «Орешника» превращается в пыль. Глава государства отметил, что комплекс запустили в серийное производство, а по мощности «Орешник» сравним с ядерным оружием, хотя и не относится к оружию массового заряда.

Впервые эту ракету применили на прошлой неделе для удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.