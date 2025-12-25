Приезжали военные и забирали на фронт. Заключенных на Украине принуждали идти в ВСУ

Заключенных на Украине принуждают идти в ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный Роман Дубовик.

Мужчина отбывал пятилетний срок за кражу, затем подписал контракт с Вооруженными силами Украины и сдался в плен российским бойцам.

«Приезжали на Харьковское СИЗО военные люди. Вытягивали всех заключенных и с ними общались, а потом набирали на войну людей», — заявил Дубовик.

По его словам, заключенных забирали в добровольно-принудительном порядке, а работники лагеря «закручивали гайки» — делали так, чтобы осужденный сам шел на поле боя. Для заключенных создавали невыносимые условия, чтобы они быстрее принимали решение уйти на фронт.

