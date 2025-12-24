Пленный боевик ВСУ сообщил, что командование гнало их на штурм, угрожая дроном

Украинские командиры насильно гонят своих солдат в бой, угрожая сбросами с FPV-дронов. Об этом рассказал РИА «Новости» пленный боевик 25-й бригады ВСУ Эмиль Хорват.

«Две бутылки воды дали, банку тушенки и хлеб», — отметил солдат.

Он подчеркнул, что их гнали с FPV-дронами.

Хорват признался, что его избили и насильно мобилизовали сотрудниками ТЦК по дороге домой из больницы, где находилась его мать и четырехлетняя дочь. Позже он добровольно сдался в плен российским бойцам.

Накануне украинский офицер обвинил командование в нежелании победить в конфликте. Он заявил, что в войсках процветают алкоголизм и воровство, а боевой подготовке не уделяют внимания.