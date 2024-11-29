Прием жителей прошел в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах

На базе центра объединений гражданских инициатив «Единые» состоялся прием граждан, в котором приняли участие руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук и атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов. Среди обратившихся за помощью был военнослужащий, находящийся в краткосрочном отпуске.

Он обратился за консультацией по вопросам социальной защиты и поддержки своей семьи во время службы в войсках. Юрий Гончарук подробно рассказал о действующих в городском округе Мытищи программах социальной поддержки, которые могут быть полезны военнослужащему и его близким.

«Мытищинское городское казачье общество также готово оказать всемерную помощь военнослужащим и их семьям. Они могут рассчитывать на поддержку в решении бытовых вопросов и организации досуга», — отметил Григорий Шаповалов.

Такие приемы граждан позволяют оперативно решать вопросы жителей округа, оказывая необходимую помощь и поддержку.

Напомним, что общественная приемная местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Мытищи находится на улице Мира, 37. Контактный телефон: 8 495 581-06-34.

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