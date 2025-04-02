На Украине сотрудники ТЦК начали патрулировать улицы на автомобилях скорой помощи

Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине (ТЦК) стали использовать новый способ маскировки, чтобы ловить и мобилизовать мужчин. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель подпольного движения Stop Grave.

Представители ТЦК начали использовать для патрулирования машины скорой помощи и личные гражданские автомобили.

«Из уловок — активное взаимодействие с полицией. Могут принуждать к службе в ВСУ уже задержанных за что-то людей, или полиция на улице под выдуманным предлогом может увести человека в опорный пункт, где его уже „обработают“ ТЦКашники», — рассказал агентству источник подполья.

Представитель движения также рассказал, что увеличился и численный состав патрулей. Они применяют различные приемы, пытаются застать врасплох, оказать моральное или физическое давление, чтобы доставить как можно больше мужчин в части.

Ранее два пленных украинских боевика рассказали, как военкомы пытаются пополнить ряды ВСУ, несущей большие потери. Сотрудники ТЦК хватали мужчин на улицах и после двухнедельной «подготовки» отправляли на фронт.