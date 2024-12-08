Украинским властям придется пожертвовать территорией, если они хотят завершить конфликт с Россией. Об этом сообщил The Telegraph.

«Если Украина хочет закончить боевые действия в 2025 году, ей, вероятно, придется пожертвовать частью своей территории», — отметили в материале.

По мнению британских журналистов, у киевского режима практически нет шансов вернуть себе территории военным путем. Кроме того, среди украинцев все чаще озвучивается мнение о том, что лучше уступить потерянные земли и прекратить боевые действия.

В статье указали, что для Украины потеря территорий на востоке и юге будет горькой, но она может обеспечить мир и прочную независимость.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что новые границы Украины определят жители исторических территорий России. Он отметил, что готов к мирным переговорам на базе стамбульских соглашений.