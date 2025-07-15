Придется ждать: с поставками вооружения из США на Украину возникли трудности

Politico: поставки вооружения из США на Украину через НАТО затянутся на годы

США столкнулись с трудностями при поставках вооружений Украине через страны НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что по многим пунктам из заявленных видов вооружений уже возникли задержки.

«Поэтому либо эти сделки окажутся в начале списка, либо поставок по ним придется ждать пару лет», — заявил он.

Газета напомнила, что Пентагон приостановил поставки вооружений, опасаясь за достаточный их запас для собственных нужд.

Ранее президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте анонсировал передачу Украине 17 комплексов Patriot. В Пентагоне на запрос РИА «Новости» отказались уточнять, что имел в виду американский лидер — батареи или ракеты.