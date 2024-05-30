«Придется отвечать». НАТО предупредили об ответственности за удары по России

Захарова: натовцам придется отвечать за удары по России дальнобойными ракетами

Фото: РИА «Новости»

Рассуждения о том, разрешать ли Украине применение западного дальнобойного оружия по территории России, — это выдуманная дискуссия для повышения градуса эмоциональности. Участвовать в ней нельзя, заявила представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«Играют словами, повышают градус эмоциональности, перепевают на все лады. Это выдуманная дискуссия. В ней просто нельзя участвовать», — написала дипломат.

Захарова отметила, что ВСУ не в состоянии самостоятельно использовать западное вооружение большой дальности — это возможно только с помощью космической разведки. Полетное задание таких ракет формируется в самих странах НАТО, и цели тоже определяют они. В России понимают роль НАТО в нанесении ударов по территории страны, подчеркнула Захарова.

«И нечего западникам пускать эти лексические пузыри. <…> Это — дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», — подытожила дипломат.

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