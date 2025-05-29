При украинском обстреле в Шебекино пострадал боец подразделения «Орлан»

Гладков: боец подразделения «Орлан» пострадала при ударе ВСУ по Шебекино

После удара ВСУ по Шебекино пострадала боец подразделения «Орлан». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под ударом ВСУ Шебекино, ранена боец подразделения „Орлан“. Женщина во второй раз получила ранение при обстреле», — написал он.

При обстреле женщина во второй раз получила ранение», — написал он.

Гладков уточнил, что женщина пострадала 13 мая от детонации БПЛА в селе Новая Таволжанка.

После выписки из больницы вернулась домой и продолжила лечение, а сегодня получила осколочные ранения головы, минно-взрывную травму, спины и плеча. Ее перевозят в городскую больницу № 2 Белгорода», — отметил губернатор.

Гладков добавил, что после атаки националистов в одной квартире также повреждено остекление.

Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.