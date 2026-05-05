При ударе ВСУ по брянскому поселку пострадали пятеро, в том числе ребенок
Поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области попал под массированный удар украинских террористов, пострадали пять мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
По предварительной информации, удар нанесли из РСЗО «Град». Пострадавших оперативно доставили в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь.
«В результате подлого удара есть возгорания и повреждения многоквартирного дома, частных жилых домов», — написал губернатор.
Данные о последствиях обстрела и масштабах разрушений уточнят специалисты.
Вчера в Брянской области при ударе по агропромышленному предприятию «Мираторг» в селе Бровничи Климовского района пострадали семь человек. Богомаз отметил, что после этого ВСУ пытались добить пострадавших беспилотниками.