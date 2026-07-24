Губернатор: при ракетном ударе по предприятию в Кирове пострадали люди

Утром 24 июля по одному из предприятий Кирова нанесли ракетный удар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в «Максе» .

«К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь», — написал чиновник.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Губернатор напомнил кировчанам о запрете на размещение в интернете фотографий, видеоматериалов и любой другой информации об атаках, позволяющей определить место, объект и характер нанесенных повреждений.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой на гражданские объекты в Ленинградской области. Там украинские беспилотники минувшей ночью атаковали склады Wildberries.