При ракетной атаке ВСУ на Белгород погибли два человека, есть раненые

В Белгороде два человека погибли в результате ракетной атаки со стороны Украины, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

«В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин», — уточнил он.

По словам Гладкова, состояние одного из раненых тяжелое. Мужчину доставят в областную клиническую больницу. У двух других пострадавших зафиксировали осколочные ранения, их перевезут в городскую больницу № 2.

Из-за обстрела, добавил глава региона, серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура, что привело к отключению света, тепла и воды.

«В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены припаркованные автомобили», — подчеркнул губернатор.

Аварийные и оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий.

Накануне свыше 220 тысяч жителей Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов остались без электроэнергии в результате предпринятой ВСУ атаки.