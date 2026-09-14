При ракетной атаке на Курск пострадали два человека

В ночь на 14 сентября Курск пережил ракетную атаку противника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн .

«Нацисты этой ночью атаковали город Курск, наша система ПВО сбила вражескую крылатую ракету», — уточнил он.

При падении обломков в Центральном округе повреждения получило остекление в квартирах трех многоквартирных домов, восьми частных домах, административном здании, детском саду и лагере. Также осколки посекли около шести автомобилей.

Два человека пострадали — у мужчин возрастом 46 лет и 31 год диагностировали минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения. Их доставили в областную больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

«Пожалуйста, не приближайтесь к обломками — это может быть крайне опасно», — добавил Хинштейн.

Ранее стало известно, что в Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять местных жителей, в том числе ребенок. Одного человека госпитализировали.