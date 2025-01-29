Российские войска в ходе освобождения села Новоелизаветовка в ДНР использовали ударные беспилотники. Пресс-служба Минобороны опубликовала видео уничтожения огневых точек противника.

Подразделение группировки войск «Центр» с помощью БПЛА также ликвидировало наблюдательные пункты ВСУ, а артиллерийские расчеты ударили по вскрытым позициям врага.

После этого штурмовые подразделения зачистили здания в Новоелизаветовке от оставшихся украинских бойцов и полностью освободили населенный пункт.

Село, о котором идет речь, расположено к западу от Селидова и к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).

За минувшие сутки армия Украины на этом участке потеряла более 500 военных, по семь бронемашин и автомобилей, пять артиллерийских орудий, танк и станцию контрбатарейной борьбы.