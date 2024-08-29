Один человек погиб и двое пострадали при обстреле Шебекина

Гладков: один человек погиб, двое получили ранения при обстреле ВСУ Шебекина

Утром в четверг ВСУ нанесли удар по Шебекину, погиб один человек и еще двое ранены. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Погиб один человек, к большому горю. Также ранения получили два местных жителя. Бойцы самообороны доставили женщину и мужчину в Шебекинскую центральную районную больницу с различными осколочными ранениями», — написал он.

Гладков добавил, что также при обстреле пострадали социальный объект и административное здание, произошло возгорание легкового автомобиля. Для оперативной ликвидации очага пожара прибыли расчеты МЧС. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях еще уточняется.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью, боевики ВСУ практически ежедневно обстреливают его. Город Шебекино расположен в четырех километрах от государственной границы.

Ранее в четверг ВСУ атаковали три села в Белгородской области, среди местных жителей никто не пострадал.