Украинские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру на левом берегу Днепра в Херсонской области. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ атаковали населенные пункты в Голопристанском и Алешкинском округах.
«В селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения», — уточнил Сальдо, добавив, что еще одна местная жительница пострадала.
Удар дрона ВСУ по жилому дому в Костогрызове тоже ранил женщину. Ее госпитализировали в Скадовскую больницу с осколочными ранениями ног.
Ранее губернатор Херсонской области отмечал, что регион готов принять представителей Запада, чтобы показать им, что на самом деле происходит из-за действий украинских войск.