Сегодня 16:47 При обстреле левого берега Днепра погибла женщина, еще двое пострадали Сальдо: при обстреле ВСУ левобережья Херсонской области погибла женщина 0 0 0 Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram Спецоперация

Специальная военная операция РФ на Украине

Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России

Украинские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру на левом берегу Днепра в Херсонской области. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ атаковали населенные пункты в Голопристанском и Алешкинском округах. «В селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения», — уточнил Сальдо, добавив, что еще одна местная жительница пострадала.

Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram 1/2 Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram 2/2

Удар дрона ВСУ по жилому дому в Костогрызове тоже ранил женщину. Ее госпитализировали в Скадовскую больницу с осколочными ранениями ног.

Ранее губернатор Херсонской области отмечал, что регион готов принять представителей Запада, чтобы показать им, что на самом деле происходит из-за действий украинских войск.