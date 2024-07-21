При обстреле левого берега Днепра погибла женщина, еще двое пострадали

Сальдо: при обстреле ВСУ левобережья Херсонской области погибла женщина

губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram

Украинские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру на левом берегу Днепра в Херсонской области. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ атаковали населенные пункты в Голопристанском и Алешкинском округах.

«В селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения», — уточнил Сальдо, добавив, что еще одна местная жительница пострадала.

губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram
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губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram
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Удар дрона ВСУ по жилому дому в Костогрызове тоже ранил женщину. Ее госпитализировали в Скадовскую больницу с осколочными ранениями ног.

Ранее губернатор Херсонской области отмечал, что регион готов принять представителей Запада, чтобы показать им, что на самом деле происходит из-за действий украинских войск.

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