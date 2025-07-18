При массированном налете дронов на Брянскую область никто не пострадал

Силы противовоздушной обороны сбили 31 украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен 31 вражеский БПЛА самолетного типа», — сообщил он.

По данным губернатора, в результате атаки никто не пострадал и разрушений не обнаружено. На данный момент на местах ЧП работают специалисты оперативных и экстренных служб.

Минувшей ночью в небе над российскими регионами ликвидировали 73 украинских беспилотника. Большая часть из них была сбита над Брянской областью, 17 — над территорией Орловской области и 10 — над территорией Московского региона.