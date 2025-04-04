Пожилая жительница села Гуево в Курской области прошла пешком шесть километров с военнослужащими группировки «Север» во время эвакуации из приграниченого населенного пункта. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Большой.

«Эвакуировали позавчера бабушку 92 лет и двух женщин. Пожилой женщине было очень тяжело идти, но, тем не менее, она прошла шесть километров — мы ей постоянно помогали», — поделился он.

Российский военнослужащий добавил, что спустя некоторое время, в нескольких километрах от боевых действий, им навстречу вышла группа эвакуации с носилками. Они положили пенсионерку на носилки и несколько часов несли ее до пункта.

На прошлой неделе житель слободы Гончаровка, расположенной в Суджанском районе Курской области, рассказал, что в населенном пункте остался только он и другой мужчина. Они решили отказаться от предложенной эвакуации и остались в своих домах.