Число пострадавших при детонации в Белгородской области достигло семи

Количество пострадавших после детонации в селе Беловское Белгородской области увеличилось до семи, среди них несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба местного оперштаба.

«За медицинской помощью обратились шесть человек, включая 17-летнюю девушку, пострадавшие 8 июня в селе Беловское», — заявили в пресс-службе.

До этого в оперштабе сообщили, что в понедельник в селе Беловское Белгородского округа после ЧП пострадали пять местных жительниц, позже диагноз «акубаротравма» подтвердился только у одной. Все пострадавшие лечатся в амбулаторном режиме.

Повреждены шесть соцобъектов, 12 коммерческих зданий, административное строение, более 230 квартир и частных домов, складское и техническое помещения.

Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия, местным жителям рекомендовали временно покинуть дома. В Белгороде из-за детонации получили повреждения 38 многоэтажек, четыре частных дома, один соцобъект и шесть коммерческих зданий.

Утром в среду Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 326 украинских беспилотников над российскими регионами.