Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на ЛНР

Пасечник: в ЛНР дрон ВСУ убил трех молодых людей в селе Булгаковка

В ЛНР при атаке беспилотника погибли трое молодых людей, еще столько же ранены. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник .

По его словам, украинский дрон целенаправленно атаковал молодежь, которая находилась на улице возле дома. Двое 18-летних парней и 28-летняя девушка погибли на месте.

Также пострадали два 15-летних подростка — мальчик и девочка — и 21-летний мужчина. Им оказывают медицинскую помощь.

Он выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что у них была вся жизнь впереди.

«ВСУ продолжают воевать с детьми и стариками. Эти удары не имеют никакого военного смысла, только целенаправленное убийство мирных жителей. Агония перед неизбежным поражением», — заявил Пасечник.

Он призвал жителей соблюдать повышенные меры безопасности и при звуке беспилотника укрываться в помещении.

Накануне в ЛНР под атаками украинских БПЛА погибли еще три человека.