Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на ЛНР
Пасечник: в ЛНР дрон ВСУ убил трех молодых людей в селе Булгаковка
В ЛНР при атаке беспилотника погибли трое молодых людей, еще столько же ранены. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
По его словам, украинский дрон целенаправленно атаковал молодежь, которая находилась на улице возле дома. Двое 18-летних парней и 28-летняя девушка погибли на месте.
Также пострадали два 15-летних подростка — мальчик и девочка — и 21-летний мужчина. Им оказывают медицинскую помощь.
Он выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что у них была вся жизнь впереди.
«ВСУ продолжают воевать с детьми и стариками. Эти удары не имеют никакого военного смысла, только целенаправленное убийство мирных жителей. Агония перед неизбежным поражением», — заявил Пасечник.
Он призвал жителей соблюдать повышенные меры безопасности и при звуке беспилотника укрываться в помещении.
Накануне в ЛНР под атаками украинских БПЛА погибли еще три человека.