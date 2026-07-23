При атаке ВСУ на село Песчаное пострадал мирный житель

ВСУ атаковали территорию Курской области, пострадал мирный житель. Об этом в телеграм-канал е сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн

«Враг продолжает атаковать село Песчаное Беловского района. Ранен 53-летний местный житель. У него слепые осколочные ранения ног», — написал глава региона.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу в областной центр. Хинштейн попросил жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Ранее губернатор сообщил о ранении трех жителей региона. В селе Песчаное пострадали 40-летний мужчина и 65-летняя женщина. ВСУ атаковали частный дом, у 47-летнего мужчины серьезно поврежден позвоночник и несколько ран от осколков.