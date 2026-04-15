При атаке ВСУ на Мелитополь пострадал мирный житель

Балицкий: при атаке ВСУ на Мелитополь пострадал человек, повреждены дома

В результате ночной атаки боевиков ВСУ на Мелитополь пострадал один человек, постройки получили повреждения. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, разрушения зафиксировали в частном доме на улице Островского. Ранен мужчина 1966 года рождения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Также после атаки балкон загорелся в многоквартирном доме по улице Кирова. Пожар оперативно ликвидировали, там никто из жильцов не пострадал.

Губернатор подчеркнул, что на местах ЧП работают все коммунальные и экстренные службы.

Ранее министерство энергетики Запорожской области сообщило, что после удара ВСУ по критической инфраструктуре жители региона остались без электричества. Специалисты работают на местах, чтобы в короткий срок устранить неполадки.