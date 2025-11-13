При атаке ВСУ на Льгов пострадали шесть частных домов

Хинштейн: при ударе ВСУ по Льгову пострадали шесть частных домов

В результате атаки ВСУ по городу Льгову в Курской области повреждены окна, крыши и фасады шести частных домов, а также склад сахарного комбината. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

По его словам, вражеский беспилотник атаковал один из жилых домов на улице Пржевальского, еще один дрон сбили над территорией сахарного завода. На место происшествия выехали городские власти и оперативные службы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В уточненной информации глава региона отметил, что ударной волной также повреждены два автомобиля. При этом попадание по складу сахарного комбината не привело к жертвам.

Хинштейн заверил, что владельцам пострадавших домов окажут помощь в восстановлении жилья.

Ранее губернатор обвинил ВСУ в попытках нанести удар по ТЭЦ в Курске.