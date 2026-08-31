При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли три человека

ВСУ 164 раза атаковали Белгородскую область за сутки. Погибли три человека, среди них — 16-летний парень, сообщил глава региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.

Помимо школьника, жертвами также стали двое мужчин. Один из них умер утром 31 августа в больнице.

Ранения получили 22 человека, в том числе — девять подростков. Еще шестеро остаются на лечении в детском медучреждении. Пятеро взрослых пока что находятся в тяжелом состоянии.

Всего в регионе за сутки сбили 147 беспилотников. Украинская сторона семь раз сбросила взрывные устройства с БПЛА, еще шесть обстрелов совершили с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Ранее Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки украинских сил на гражданские объекты в Белгороде.