Рябков: ВСУ повредили, но не уничтожили самолеты во время атаки на авиабазы

Во время атаки ВСУ на российские авиабазы 1 июня, отечественные самолеты не уничтожили, а повредили. Сейчас судна восстанавливают. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС .

«Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться», — сказал он.

Еще Рябков назвал несостоятельными заявления украинских представителей о результатах операции.

«И близко нет ничего подобного», — заявил замминистра.

Он призвал верить только тем данным, которые выдает Минобороны России.

Украинские боевики пустили беспилотники в сторону аэродромов в Мурманской, Рязанской, Ивановской, Иркутской и Амурской областях. Несколько самолетов загорелись, но огонь оперативно потушили, обошлось без жертв. Как отметил RT, некоторых участников теракта поймали.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал актом терроризма атаки ВСУ на российские аэродромы. По его мнению, таким образом украинская сторона попыталась сорвать второй раунд переговоров в Стамбуле.