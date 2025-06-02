При атаке на Рязань обломки БПЛА повредили автомобили и окна домов

Украинские беспилотники продолжают атаки на Рязанскую области, работает система ПВО. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил глава области.

Он отметил, что на месте падения обломков работают оперативные службы.

В ночь на понедельник взрывы прогремели над Воронежем и Липецком. Громкие взрывы слышали в Северном районе Воронежа около 23:00. Очевидцы уточнили, что беспилотники летели со стороны села Латное.

Над Липецком и областью прогремело не менее 10 взрывов. Предварительно, системы ПВО сбивали украинские беспилотники, которые двигались со стороны Ельца.