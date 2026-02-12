Жители Ухты сообщили о серии взрывов и задымлении
Днем в четверг в Ухте прогремела серия взрывов, после чего началось задымление. Кадрами с места событий поделился с 360.ru один из местных жителей. По его словам, сейчас в городе объявлена беспилотная опасность, многие эвакуируются в укрытия.
Один из взрывов зафиксировали в районе местной администрации. Кроме того, по данным «Осторожно, новости», в результате атаки БПЛА мощный пожар начался на местном НПЗ. Подтверждения этих данных пока нет.
Глава муниципального округа Ухта Мария Метелева в телеграм-канале призвала местных жителей сохранять спокойствие.
«Уважаемые ухтинцы, прошу сохранять спокойствие! Все необходимые меры предпринимаются, все службы работают», — написала она.
Телеграм-канал Shot уточнил, что в городе воют сирены, посетителей торгового центра «Ярмака» эвакуировали. До этого в аэропорту Ухты ввели временные ограничения, сообщала Росавиация.
