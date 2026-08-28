Два человека погибли после атаки БПЛА ВСУ на микроавтобус под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал микроавтобус предприятия в селе Грузское Борисовского округа, погибли два человека и еще шесть пострадали. Об этом в телеграм-канале сообщил оперштаб Белгородской области.

«В результате полученных травм погибли двое мужчин. Шестеро раненых были доставлены в Борисовскую ЦРБ», — уточнили в оперативном штабе.

По их данным, трое мужчин и две женщины получили множественные осколочные ранения. Еще одной женщине диагностировали акубаротравму. В оперштабе добавили, что состояние одной из женщин оценивается как тяжелое.

Микроавтобус предприятия загорелся после повторных ударов FPV-дронов.

До этого в оперштабе региона сообщали об угрозе повторных атак беспилотников в Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах. После атаки вражеского БПЛА по автобусу в Борисовском округе режим беспилотной опасности ввели в Яковлевском муниципальном округе.

Ранее украинские неонацисты атаковали рейсовый автобус в ЛНР, погибли восемь человека.