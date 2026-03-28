Над Ленобластью сбили 15 беспилотников

Над Ленинградской областью уничтожили 15 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX .

«Сбито 15 вражеских БПЛА. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — уточнил глава региона.

До этого Дрозденко сообщал об объявлении опасности беспилотников в воздушном пространстве региона и возможном снижении скорости мобильного интернета. Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ отражали налет вражеских дронов.

Петербургский аэропорт Пулково временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба Росавиации. Советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко уточнил, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти возможны корректировки в расписании рейсов в аэропорту Храброво.

Ранее Дрозденко сообщал, что в ночь на 27 марта силы ПВО сбили 36 вражеских дронов над Ленобластью. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.