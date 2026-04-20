Два мирных жителя пострадали при атаке автомобиля в Брянской области

ВСУ атаковали дроном-камикадзе машину в селе Зерново Суземского района Брянской области. Ранения получили два мирных жителя, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали село Зерново Суземского района. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал глава области.

Пострадавших мужчин доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

В субботу в результате атаки FPV-дрона на пассажирский автобус в селе Чернооково погибла женщина. В момент атаки в автобусе находились мирные жители, одна из пассажирок погибла. Еще одна женщина в результате происшествия получила ранения.