Словакия будет помогать Украине исключительно в гуманитарных целях и не пошлет туда военных. Об этом сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини в Facebook*.

Глава государства поддержал позицию премьер-министра Роберта Фицо. Тот ранее заявил, что пока он возглавляет правительство, ни один словацкий солдат не отправится на Украину.

«Я полностью поддерживаю и согласен с премьер-министром, который говорит, что Словакия никогда не пошлет военных на Украину в случае заключения перемирия или (обеспечения — прим. ред.) каких-то гарантий безопасности, и что Словакия не будет оказывать военную помощь», — подчеркнул Пеллегрини.

Он также согласился с тем, что республика не будет выступать гарантом по кредиту со стороны ЕС для Украины.

Ранее профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро заявил, что страны Европы вскоре откажутся помогать Украине.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.