Европу заподозрили в намерении прекратить поддержку Украины в течение года

Европейские страны в скором времени откажутся от помощи Украине. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро.

Он предположил, что Трамп продолжит курс на изоляционистскую политику, в которой интересы США стоят на первом месте.

«В Европе, как мне кажется, может произойти внезапная цепная реакция политических перемен, и тогда вопрос, что делать с Украиной, станет второстепенным», — подчеркнул эксперт.

Политолог обратил внимание на мировую тенденцию к отказу от поддержки Украину. По его мнению, Евросоюз тоже придет к этому решению в течение года или двух, так как объединение уже столкнулось с дефицитом средств.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн объяснил, что европейские лидеры боятся потерять власть, поэтому продолжают поддерживать Украину. По его словам, руководство стран Европы не хочет отвечать перед населением за потраченные впустую деньги, поэтому пытается затянуть конфликт.