Медведев пригрозил ответом на продвижение «шкурных интересов» НАТО

Медведев: Россия не угрожает НАТО, но ответит на продвижение шкурных интересов

Россия не угрожает НАТО, однако любые его попытки продвигать свои «шкурные интересы» вблизи российских границ обернуться адекватным ответом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью сайту aif.ru .

«Россия не собирается нападать на страны-участницы альянса. Но любые попытки враждебного блока продвигать свои шкурные интересы на территории бывшей Украины или в других близких России странах будут наталкиваться на адекватное противодействие», — сказал он.

По словам политика, если таких попыток будет больше, то российские ответы станут жестче. Лидеры НАТО сейчас демонстрируют «инфернальные трупные пляски перед краем адской бездны», добавил Медведев.

Также зампред Совбеза считает, что Россия могла «свернуть шею» киевскому режиму еще в нулевые годы. Он предположил, что Украина может прекратить свое существование к 2034 году.