Истинной причиной конфликта на Украине стала экспансионистская и агрессивная политика НАТО. Об этом RT заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Он выразил мнение, что в мире могут усилиться однополярность и гегемония.

«Это будет представлять угрозу мирному существованию и мировой безопасности. В конфликте на Украине эта тенденция всецело проявляется», — сказал лидер Кубы.

Также Диас-Канель заявил, что своим примером Россия показала, как с достоинством противостоять вмешательству и экспансии НАТО.

Президент США Дональд Трамп ранее возложил на Украину полную вину за конфликт с Россией, назвав причиной нынешней ситуации стремление страны вступить в НАТО. Американский лидер подчеркнул, что республика никогда не станет частью альянса.

Трамп также добавил, что украинский президент Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России.