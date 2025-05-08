Президент Кубы назвал истинную причину украинского конфликта
Президент Кубы: причина конфликта на Украине — агрессивная политика НАТО
Истинной причиной конфликта на Украине стала экспансионистская и агрессивная политика НАТО. Об этом RT заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Он выразил мнение, что в мире могут усилиться однополярность и гегемония.
«Это будет представлять угрозу мирному существованию и мировой безопасности. В конфликте на Украине эта тенденция всецело проявляется», — сказал лидер Кубы.
Также Диас-Канель заявил, что своим примером Россия показала, как с достоинством противостоять вмешательству и экспансии НАТО.
Президент США Дональд Трамп ранее возложил на Украину полную вину за конфликт с Россией, назвав причиной нынешней ситуации стремление страны вступить в НАТО. Американский лидер подчеркнул, что республика никогда не станет частью альянса.
Трамп также добавил, что украинский президент Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России.