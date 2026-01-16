Украина должна пойти на уступки, даже болезненные, ради прекращения конфликта. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции в Киеве, его слова привело издание «Страна.ua».

«Я считаю, что Украина сделала очень много для того, чтобы предложенное решение было приемлемым», — добавил он.

Позиция Чехии по конфликту начала меняться после победы движения ANO на парламентских выборах. Новым премьером страны стал Андрей Бабиш, не поддержавший изъятие российских активов, а спикером парламента — Томио Окамура, который в новогоднем обращении обвинил украинские власти в коррупции и призвал не финансировать страну и не включать ее в состав ЕС.

Окамура также призывал спустить украинский флаг со здания парламента Чехии, заявив, что его собственная страна должна быть на первом месте.