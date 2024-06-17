Президент Чехии назвал саммит в Швейцарии «первым шагом на пути к миру»

Президент Чехии Павел: саммит в Швейцарии по Украине превзошел все ожидания

Саммит в Швейцарии по Украине превзошел все ожидания и стал первым шагом на пути к миру. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел, которого процитировало агентство ЧТК .

При этом, по его словам, к следующим переговорам по мирному урегулированию необходимо привлечь Китай.

«Если удастся привлечь <…> Китай <…>, то <…> [дело] будет наполовину выиграно, и в том, что касается участия России», — подчеркнул Павел.

Также он назвал три основные темы, на которых сосредоточились участники саммита — ядерная и продовольственная безопасность, а также гуманитарные вопросы.

Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис выразил мнение, что ни один пункт из итогового документа конференции по Украине в Швейцарии нельзя воплотить без участия России.