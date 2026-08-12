Презентация книги ветеранов СВО пройдет в Люберцах 18 августа

Презентация книги «Угледар. Зима, что дышит болью» состоится 18 августа в Музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы. Авторами издания стали ветеран СВО, художник Илья Бурченков и ветеран СВО Владимир Земсков.

Илья Бурченков — кавалер ордена Мужества, ветеран СВО. Владимир Земсков — кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу», член Ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы.

«Мы познакомились с Ильей в рамках программы, связанной с поддержкой творческих проектов ветеранов СВО. Эта книга — результат нашей совместной работы. В издании 64 рисунка, созданных на основе реальных событий, комментарии к ним, фотографии с мест боевых действий и снимки погибших бойцов», — рассказал Владимир Земсков.

Книга посвящена бойцам с Дальнего Востока, участвовавшим в боевых действиях на угледарском направлении.

«Для нас было важно посвятить книгу именно бойцам с Дальнего Востока: Илья родился и живет в Хабаровске, а мне довелось несколько месяцев служить на Сахалине, готовя солдат к участию в СВО», — пояснил Владимир Земсков.

Презентация начнется в 14:00. Для посетителей также проведут встречу с авторами и автограф-сессию.

Ранее в Картинной галерее Люберец открылась выставка иллюстраций из книги. Экспозиция будет работать до 31 августа.