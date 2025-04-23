Презентация книги стихов Олеси Куликовой прошла в Наро-Фоминске

Торжественное мероприятие «Говорим о СВОих», посвященное 80-й годовщине Победы, и презентация книги «Буду ждать тебя» прошли при полном аншлаге. В зале дворца культуры «Созвездие» собрались волонтеры, юнармейцы, студенты и школьники, сотрудники библиотек и представители отделения Союза женщин России.

Студенты и преподаватели «Современного бизнес-колледжа» совместно с Юлией Балахонцевой, группой «Женский Каприз», Юлией Карповой и вокальной студией «Сюрприз» подготовили литературно-музыкальную программу, в которой прозвучали строки Олеси Куликовой.

Одним из самых трогательных моментов вечера стало выступление автора книги. Олеся Куликова поделилась своими мыслями о творчестве, рассказала о процессе создания сборника и поблагодарила всех, кто поддерживал ее на этом пути. Авторские экземпляры книги «Буду ждать тебя» вручили почетным гостям вечера.

Мероприятие получилось теплым и очень личным. Поэзия и музыка объединили в одном зале совершенно незнакомых людей.