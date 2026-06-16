Презентация книги Ольги Неаполитанской пройдет в Раменском округе 19 июня

Журналист побывала в зоне проведения специальной военной операции и написала об этом произведение «НАШИ: Правда жизни». Познакомиться с историями бойцов и фронтовых волонтеров сможет каждый желающий.

Презентация книги пройдет в 17:00 по адресу: поселок Дубовая Роща, улица Спортивная, д. 5а в центре культурного развития «Гармония». Вход свободный, возрастные ограничения 12+.

«Заметки, которые описаны в книге, рано или поздно могли бы исчезнуть навсегда. Но они остались. Книга сохранила их. И теперь каждый, кто откроет ее, станет хранителем этой памяти. Станет тем, кто не даст угаснуть огню, зажженному мужеством и милосердием жителей Раменского муниципального округа.Эта книга побуждает к глубоким размышлениям о важнейших жизненных ценностях. Вера, как незримая опора, что дает силы идти вперед, даже если под ногами нет твердой почвы», — сказала автор книги Ольга Неаполитанская.

Мысли, описанные в книге помогут задуматься о цене мира, за который бились и продолжают биться участники специальной военной операции. Книга также расскажет читателю про осмысление собственного пути. Истории, рассказанные в этой книге, — проникновенный разговор о том, что по‑настоящему ценно в жизни. Произведение поможет услышать голос сердца.