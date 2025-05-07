Презентация книги о бойцах СВО прошла в Лобне

Автор сборника Мария Калачева собрала 24 истории простых людей, ставших героями в непростое время. «Я очень признательна, что люди доверяют мне, я прикасаюсь к каждой истории, и мне кажется, что они все становятся родными. Я очень сильно проникалась каждой историей. Даже, наверное, когда я слушала грустные истории, мне хотелось какую-то часть боли забрать себе и помочь», — поделилась Мария Калачева.