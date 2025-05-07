Презентация книги о бойцах СВО прошла в Лобне
Первую часть издания «Лица героев Лобни» представили накануне юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие глава округа Анна Кротова, депутаты, родные и близкие бойцов и, конечно, сами участники специальной военной операции.
Автор сборника Мария Калачева собрала 24 истории простых людей, ставших героями в непростое время. «Я очень признательна, что люди доверяют мне, я прикасаюсь к каждой истории, и мне кажется, что они все становятся родными. Я очень сильно проникалась каждой историей. Даже, наверное, когда я слушала грустные истории, мне хотелось какую-то часть боли забрать себе и помочь», — поделилась Мария Калачева.
Руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников выразил благодарность за проявленное внимание и поддержку создателям книги.
«Лица героев Лобни» — не первое издание, посвященное землякам–участникам СВО. Волонтеры уже выпустили два сборника стихов о специальной военной операции: «В огне рождалась истина» и «Распятый закат». Мария Калачева тоже продолжает работу, и, возможно к осени будет готова вторая часть ее книги, которую, так же, как и первую, подарят родственникам военнослужащих и передадут в школьные библиотеки, чтобы ребята знали и помнил тех, кто с честью выполняет свой долг, защищая страну и приближая победу.