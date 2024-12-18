Обмен Новороссии и Донбасса на членство Украины в НАТО не может стать условием для мирного соглашения. Об этом ТАСС заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что эти земли никогда не были украинскими, а все разговоры на эту тему — лишь пропагандистская уловка.

«Украина пытается все так преподнести, что ей якобы придется отдать земли, но это уже и так территория России. Население Новороссии и Донбасса считает восстановлением исторической справедливости воссоединение с Москвой. Они вернулись туда, где и так были раньше, это вообще не может служить условием для переговоров», — сказал он.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что страна не согласится на заморозку конфликта на Украине, а также участие в этом процессе НАТО. По его словам, киевской хунте верить нельзя.