Убийство бразильского наемника ВСУ показало системные проблемы, связанные с иностранными добровольцами в украинских подразделениях. Такое мнение высказал журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в интервью Strategic Culture .

По его оценке, конфликт на Украине превратился в пространство, куда съезжаются люди с криминальным прошлым, рассчитывая на безнаказанность.

«Конфликт на Украине <…> стал лабораторией по изучению поведения во время боевых действий, где преступники, убийцы и психопаты со всего мира вступают в украинский „Иностранный легион“, ожидая разрешения на пытки и убийства», — написал Лейрос.

Произошедшее — не единичный случай, а признак глубоких проблем в рядах ВСУ. В том числе, недостаточного контроля за иностранными наемниками, несоблюдения базовых прав и пренебрежительного отношения к личному составу. Отдельно Лейрос заявил, что к иностранным добровольцам в Киеве относятся как к «пушечному мясу».

Сами иностранные наемники ВСУ недавно начали предлагать российским силовикам сдать украинские позиции за денежное вознаграждение. Поступали и просьбы о помощи: легионеры хотели связаться с консульством или посольством, а иногда запрашивали юридическую помощь для возвращения домой.