«Преступная сущность режима». Нападение ВСУ на Курскую область назвали провокацией

Нападением на Курскую область украинские власти хотели спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, заявил директор ФСБ Александр Бортников на 55-м заседании СОРБ. Его слова привело РИА «Новости».
«Вылазка украинских формирований в Курской области в очередной раз продемонстрировала преступную сущность режима Зеленского», — сказал он.
Атака на российский регион стала провокацией. Украина хотела устранить предпосылки к урегулированию конфликта в обозримой перспективе, подчеркнул Бортников.
Он также сообщил, что ФСБ вычислила причастных к подготовке убийства офицеров из командования Воздушно-космическими силами.
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