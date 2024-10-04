«Преступная сущность режима». Нападение ВСУ на Курскую область назвали провокацией

Нападением на Курскую область украинские власти хотели спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, заявил директор ФСБ Александр Бортников на 55-м заседании СОРБ. Его слова привело РИА «Новости» .

«Вылазка украинских формирований в Курской области в очередной раз продемонстрировала преступную сущность режима Зеленского», — сказал он.

Атака на российский регион стала провокацией. Украина хотела устранить предпосылки к урегулированию конфликта в обозримой перспективе, подчеркнул Бортников.

Он также сообщил, что ФСБ вычислила причастных к подготовке убийства офицеров из командования Воздушно-космическими силами.